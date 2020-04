Urgență arată cât de nesigur este echipamentul personalului medical | VIDEO

16:30

R. Moldova are suficiente aparate de ventilare pentru pacienții în stare gravă, afirmă președintele țării, Igor Dodon. Acesta spune că din totalul pacienților, doar 10-12 sunt la respirație asistată și au nevoie de ventilatoare, ceea ce reprezintă 1% din numărul de cazuri. În condițiile în care R. Moldova are 500 de asemenea aparate, Dodon consideră … Articolul Matematica președintelui. Dodon spune că de aparate de ventilare are nevoie doar 1% din numărul de pacienți apare prima dată în TVC.