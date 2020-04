Activele oficiale de rezervă, în descreștere în luna martie

21:40

Încă un caz de infectare cu noul coronavirus a fost confirmat în raionul Nisporeni. În total, la momentul actual 11 persoane sunt diagnosticate cu COVID-19, între care ultimul caz este din satul Şendreni. ALEXANDRU CORNEI, ŞEFUL DIRECŢIEI CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ UNGHENI: “Până la ora actuală, aici vorbim de... The post 11 cazuri de infectare cu noul coronavirus, confirmate în raionul Nisporeni. Ultima persoană diagnosticată cu COVID-19 este din satul Şendreni appeared first on Portal de știri.