Riscurile de securitate pe care le are Zoom. Sfaturi cum să le eviți

21:00

Pe unii dintre noi, carantina ne-a prins singuri acasă. Din fericire, opțiunile online pe care le avem astăzi nu sunt puține, așa că îi putem vedea și auzi în continuare pe cei dragi, oricând dorim. Cu toate acestea, noi ne-am gândit să vă recomandăm în playlistul tradițional de vineri piese care v-ar face să vă simțiți mai puțin singuri (în viziunea echipei diez).