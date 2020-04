HOROSCOP : Secrete ţinute sub lacăt și oportunităţi unice

20:20

Un deputat din Parlamentul R. Moldova ar fi infectat cu COVID – 19, însă autoritățile ar ascunde acest lucru. Anunțul a fost făcut de către liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, într-un live pe Facevook. Potrivit lui Usatîi, deputatul infectat cu COVID – 19 ar fi din fracțiunea PSRM, scrie Ziarulnațional.md. „Eu acum sunt pe buletin medical, după ce am resimțit niște dureri. Am mers la o clinică privată, mi-au făcut niște perfuzii… Nu e nimic gram din câte am înțeles. Totuși, pentru orice eventualitate mi-au făcut testul pentru COVID – 19. Eu nu ascund asta. Apropo, este un deputat socialist […]