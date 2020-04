SCANDALOS! De ce Guvernul a decis asumarea de răspundere în loc de o decizie în Comisie pentru Situații Excepționale

07:50

Luna in optimistul Sagetator iata ca Mercur intra in Berbec, in sfarsit, dupa doua luni de Pesti iar noi putem sa punem in urma tot acest amestec de confuzie in care am stat. Intr-o forma sau alta, multe aspecte se vor clarifica si se va vedea din gandire si comunicare ce vor fi influentate de stilul direct, impulsiv, abrupt dar orientat pe a face noi pasi al Berbecului. Acest weekend incepe sa aduca claritate si abordari noi la situatii vechi, mai ales ca Sagetatorul ce gazduieste acum Luna este un cautator al adevarului.