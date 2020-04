VIDEO | Proteste violente în Barcelona. Manifestanții au aruncat cu pietre, sticle și bile colorate

12:00

Dinu Plîngău, deputat din partea partidului politic PPDA, îl acționează în judecată pe prim-ministru Ion Chicu, care l-a invinuit de faptul că din cauza acestuia a fost anulată Hotărârea privind asumara de răspundere printr-o decizie a Curții Constituționale. Totodată, Dinu Plîngău a declarat că banii din despăgubirile morale vor fi donați Spitalului Raional Edineț. ”Cerere prealabilă 1. În temeiul art. 15 din Legea nr. 64 din 23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare înaintez prezenta cerere prealabilă prin care solicit să fie dezmințită informația difuzată la conferința de presă din 09 aprilie 2020 prin care a-ți menționat că „...din cauza unei adresări la Curtea Constituțională a unor deputați ai Blocului ACUM (inclusiv a subsemnatului) Guvernul nu poate achita mijloace bănești către beneficiarii indicați în Hotărârea privind asumarea de răspundere, această lege fiind suspendată le cererea noastră; ...acesta este rezultatul acțiunilor iresponsabile și populiste ale politicienilor care au provocat suspendarea legii respective”. 2. În cadrul aceleași conferințe ați mai declarat că suspendarea acțiunii Legii nr. 56 din 2 aprilie 2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a cetăţenilor şi a activităţii de întreprinzător în perioada stării de urgenţă şi modificarea unor acte normative „este rezultatul acțiunilor populiste, iresponsabile ale politicienilor care au provocat suspendarea acestei legi”. 3. Suplimentar, nu ați oferit nici o informație despre consecințele temporale ale acestei Deciziei (până la soluționarea în fond a cazului, așa cum este indicat în Decizia Curții Constituționale din 09 aprilie 2020), precum și asupra faptului că excepția de neconstituționalitate urmează să fie examinată în fond de Curtea Constituțională pe data de 13 aprilie 2020. 4. În asemenea mod, prin comunicatul difuzat public la data de 09 aprilie 2020 ați transmis informația falsă că, inclusiv eu, am provocat suspendarea Legii nr. 56 din 2 aprilie 2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a cetăţenilor şi a activităţii de întreprinzător în perioada stării de urgenţă şi modificarea unor acte normative. Eu nu am putut provoca suspendarea acestei legi, mai mult ca atât că eu nici nu am cerut suspendarea integrală a acestei legi. 5. Dvs. ați omis să indicați că eu am contestat legalitatea și am solicitat suspendarea acțiunii doar a unor prevederi din Legea nr. 56 din 2 aprilie 2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a cetăţenilor şi a activităţii de întreprinzător în perioada stării de urgenţă şi modificarea unor acte normative, și anume a prevederilor art. Articolului VI, punctul 17 alin. (2), punctele 18, 21, 23, 24, 25 și 26, și a Articolului XIX. 6. Dvs. nu puteți să nu cunoașteți acest fapt, deoarece în caz contrar apare o întrebare în privința lipsei de pregătire și profesionalism al Dvs. 7. În acest sens, acțiunile mele nu au fost deloc iresponsabile, precum și nici populiste, dar au fost efectuate în strictă conformitate cu prevederile legale, atât timp cât prevederile contestate nu au nimic în comun cu starea de urgență sau cu susținerea populației, ci promovează deschis interesele unor afaceriști ce formează clica de la guvernare. 8. Suspendarea acțiunii Legii nr. 56 din 2 aprilie 2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a cetăţenilor şi a activităţii de întreprinzător în perioada stării de urgenţă şi modificarea unor acte normative este rezultatul Deciziei Curții Constituționale din 09 aprilie 2020, și nicidecum nu este provocată de acțiunile mele, fie a altor deputați care de asemenea au sesizat Curtea Constituțională. Însăși Curtea Constituțională prin decizia sa, la care ați făcut referire, indică expres ”În vederea evitării prejudiciilor și consecințelor negative iminente pentru ordinea constituțională, Curtea consideră că suspendarea acţiunii doar a prevederilor contestate nu este suficientă, fiind necesară suspendarea acțiunii întregii Legi nr. 56 din 2 aprilie 2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a cetăţenilor şi a activităţii de întreprinzător în perioada stării de urgenţă şi modificarea unor acte normative până la soluţionarea în fond a cauzei.” 9. Abordarea subiectului sub această formă distorsionată are menirea de a mă defăima atât pe mine, cât și pe ceilalți colegi din fracțiunea parlamentară care au susținut această sesizare și reprezintă o defăimare vădită, precum și are scopul de a induce publicului larg ură împotriva mea. 10. Suplimentar, pentru a agrava situația, Dvs. nici nu ați menționat despre faptul că o Decizie finală în acest sens nu a fost adoptată, iar examinarea excepției de neconstituționalitate urmează să fie examinată pe data de 13 aprilie 2020. 11. Potrivit prevederilor art.7 din Legea cu privire la libertatea de exprimare orice persoană are dreptul la apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei sale profesionale lezate prin răspândirea relatărilor false cu privire la fapte. Persoana care se consideră lezată în modul stabilit la alin.(2) poate solicita rectificarea sau dezminţirea informaţiei, precum şi repararea prejudiciului moral şi material cauzat. 12. Conţinutul declarațiilor dvs. indicate supra, cu referire la sesizarea depusă de mine și consecințele acesteia, nu conţine informaţii veridice, el insinuează lucruri vădit false, care îmi lezează inadmisibil onoarea și reputația profesională, dar și atrage reproșuri publice asupra mea, stârnind ură și dispreț. 13. Pentru aceste motive, solicit dezminţirea publică a declarațiilor indicate în același mod în care ele au fost făcute şi prezentarea scuzelor de rigoare, cu următorul conţinut: ”Dezmint public afirmațiile mele precum că din vina dlui Dinu Plîngău nu pot fi achitate plățile și alocațiile stabilite prin Legea nr. 56 din 2 aprilie 2020 privind instituirea unor măsuri de susţinere a cetăţenilor şi a activităţii de întreprinzător în perioada stării de urgenţă şi modificarea unor acte normative, asumată de Guvern și că această Lege a fost suspendată din cauza dlui Dinu Plîngău. Declar că aceste afirmații nu corespund adevărului, sunt false și lezează imaginea dlui Dinu Plîngău. Îmi cer scuze de la dl Dinu Plîngău pentru comunicarea acestor informații false.” 14. Solicit achitarea sumei de 50 mii lei cu titlu de despăgubire morală pentru daunele cauzate.”, a anunțat deputatul pe pagina sa de Facebook.