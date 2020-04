VIDEO LIVE / Maia Sandu la 10TV! „Anatomia Puterii” realizată de Nicolae Negru

18:00

Astrele îți dezvăluie secretul lor: cinci dintre zodii se vor afla sub protecția lui Dumnezeu în perioada următoare. Acest lucru nu însemnă că restul semnelor zodiacale nu vor avea parte de ajutorul divin. Însă cele cinci zodii favorizate sunt pe lista Creatorului în ceea ce privește ajutorul acordat și dorințele împlinite. Și pentru că Dumnezeu acționează prin entități intermediare, planetele protectoare sunt cele prin care își trimite binecuvântarea către aleșii săi. Se știe că planeta Jupiter este marele benefic al zodiacului. Persoanele aflate sub oblăduirea sa au parte de noroc și de prosperitate, sunt ferite de boli și au relații armonioase. La urma urmei, Jupiter este zeitatea supremă la romani, protector prin excelență. Dar nu numai Jupiter poate proteja zodiile. Deși este considerat adesea o zeitate nefastă, Saturn are și el preferații săi. Persoanele care au parte de favorurile Stăpânului Timpului sunt cu adevărat norocoase, pentru că toate planurile lor se vor împlini fără amânări și piedici. La rândul lor, Uranus și Neptun își dezvăluie latura ocrotitoare atunci când se află în anumite configurații astrale.