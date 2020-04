Supliment la salariu pentru medicii de familie și cei de pe ambulanță

13:00

Astăzi, când este marcată Ziua Mondială a Sănătăţii, primarul general al capitalei, Ion Ceban, a menționat într-un mesaj pe Facebook, că dezvoltarea sistemului de sănătate din Republica Moldova, trebuie să devină o prioritate pentru autorități. „În fiecare an, Organizația Mondială a Sănătății, atrage atenția asupra unei probleme grave, care amenință sănătatea oamenilor. În acest an […]