50 de localnici din Soroca s-au ales cu amenzi pentru ca nu au respectat regimul de carantina, unii dintre ei organizand frigarui, in timp ce orasul e in carantina. Pe strazi oamenii merg in grupuri mai mari de doua persoane, iar in fata magazinelor e aglomeratie - VIDEO

