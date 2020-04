Încă 149 cazuri de COVID-19 au fost confirmate. În total, în Moldova sunt înregistrate 1 438 de cazuri

13:00

Soluțiile inovative din domeniul IT pot contribui la diminuarea cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19. Un grup de voluntari, experți în sectorul IT, au dezvoltat o aplicație online, denumită chatbot Medcast, care îndeplinește câteva funcții în regim de telemedicină și este destinată îngrijirii sănătății oamenilor, prin monitorizarea potențialelor simptome de îmbolnăvire. Articolul Un grup de specialiști IT au creat chatbot-ul care te ajută în pre-diagnosticul de COVID-19 apare prima dată în #diez.