Rusia și OPEC au ajuns la un acord, dar petrolul încă nu se scumpește

Potrivit unor informații, aproximativ 150 de membri ai familiei regale din Arabia Saudită ar fi infectați cu coronavirus. Se pare că acest fapt a fost un element cheie în decizia saudiților de încetare a focului în Yemen, potrivit Newsweek, care citează The New York Times. Potrivit The New York Times, 150 de membri ai familiei […] Articolul 150 de membri ai familiei regale saudite, infectați cu coronavirus; Nepotul regelui e în stare gravă apare prima dată în Cotidianul.