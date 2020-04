Igor Dodon: La sfârșit de aprilie – început de mai, vor fi scoase anumite restricții

13:40

315 mii lei acumulaţi din remunerarea pentru o zi de muncă a angajaților Casei Naționale de Asigurări Sociale, au fost donaţi pentru a sprijini și ajuta autoritățile medicale în lupta cu COVID-19. Resursele financiare au fost transferate la contul bancar deschis de Ministerul Finanțelor în acest scop, transmite IPN. „Solidaritatea...