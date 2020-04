O companie InsurTech din Marea Britanie inoveaza pe piata asigurarilor de locuinte

15:00

"Natural Catastrophes in times of economic accumulation and climate change", cel mai recent raport al Swiss Re, subliniaza ca incalzirea globala va conduce la cresterea intensitatii si severitatii fenomenelor meteo severe, dar si la o mai mare incertitudine in evaluarea acestora. Pierderile economice si pierderile asigurate rezultate in urma unor astfel de evenimente vor creste, in anii urmatori, iar acest lucru prezinta o amenintare majora la adresa rezilientei globale, noteaza Swiss Re.