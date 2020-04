Ion Sturza: Autoritățile trebuie să renunțe la declarațiile frumoase, pentru că nimeni nu va scăpa „teafăr” în urma pandemiei

17:40

Pandemia e pandemie, dar focul haric trebuie adus cu orice preț, asta a dat de înțeles președintele Dodon care s-a întâlnit cu mitropolitul Moldovei Vladimir și au convenit asupra principalelor subiecte legate de Paști. • „Cum se va desfășura în acest an Slujba Învierii, sfințirea coșurilor de Paște și Paștele Blajinilor. Am avut astăzi o întâlnire cu conducerea Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove în care am abordat aceste subiecte și posibilele soluții în acest sens. Un subiect aparte...