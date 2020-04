VIDEO | Dezvăluirile șocante ale unui șofer de ambulanță din Fălești: Aici e gaură, se vede roata

11:40

Câte aparate de respirație artificială sunt în instituțiile medicale din R. Moldova? Atunci când am încercat să răspundem la această întrebare în interesul cetățenilor, nu am aflat o cifră exactă, dar am aflat 2 probleme: că instituțiile medicale duc o mare lipsă de echipamente moderne, dar suferă și de o mare criză de abilități de comunicare, scrie zdg.md Pentru a documenta acest articol am telefonat la toate spitalele raionale și cele republicane. Ne-a luat o săptămână să obținem câteva zeci de răspunsuri seci, supărate, dar și refuzuri. Așa, „cerșind” date, am aflat că multe dintre aparatele pentru respirație artificială sunt […]