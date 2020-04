Banca Mondială, despre impactul crizei COVID-19 asupra economiei R. Moldova

20:40

Dionis Cenușa, comentator politic de la Chișinău, a menționat că ajutorul acordat de Uniunea Europeană, pe timp de pandemie, Republicii Moldova și altor state din Parteneriatul Estic este foarte important, însă nu sunt clare criteriile după care acest ajutor este acordat fiecărui stat. „UE este un ajutor important pentru Moldova și alte țări din Parteneriatul Estic. Nu este o alternativă mai bună pentru stat și regiune decât integrarea europeană. Dar acest lucru trebuie să se bazeze pe evaluări obiective a situației din țară, inclusiv atunci când vorbim despre pre-condiții politice sau condiționalități pe care le-am promovat mereu pentru a stimula dezvoltarea democrației din R. Moldova”, a explicat comentatorul într-o postare pe Facebook. Astfel, sursa a menționat că inițial a apreciat ajutorul anunțat de UE pentru vecinii estici pe 30 martie 2020, însă după ce pe 8 aprilie, Comisia Europeana a dezvăluit distribuția banilor pe țări, câteva aspecte merită atenție. „În primul rând, țările asociate, precum Ucraina, Georgia și Moldova, separat au primit mai mult decât Belarus și Azerbaijan. Al doilea moment interesant ține de faptul ca o țară neasociată, dar cu un parteneriat aprofundat cu UE - Armenia - primește cu 5 milioane euro mai mult decât Moldova. Și, nu în ultimul rând, contează să evidențiem ca Ucraina, cu o populație de 10 ori mai mare decât Georgia primește practic același volum de ajutor, iar Moldovei ii revine de 2 ori mai puțin decât Georgiei. Posibil distribuția banilor ar fi contat mai puțin dacă nu era criza Covid. Or, R. Moldova inregistrează cele mai negative date - 1174 de infecții și 27 decese și se apropie mai degrabă de Ucraina - 1668 infecții și 52 decese (pentru data de 8 aprilie). Cu toate aceste, ajutorul UE dedicat situației de criza Covid nu este repartizat conform criteriilor epidemiologice. Nu numai. Altfel, nu este clar de ce Georgia cu 211 infecții și 3 decese primește 183 milioane EUR, cu 7 milioane mai putin decât Ucraina (190 milioane EUR) care are o populație de 37 milioane și de 8 ori mai multe infecții”, a explicat Dionis Cenușă. Cu alte cuvinte, a mai adăugat expertul sau R. Moldova are nevoie de mai mulți bani sau banii pentru Georgia și Armenia trebuiau sa fie distribuiți altfel. „Lipsește o claritate cu privire la criteriile folosite de către partenerii europeni la repartizarea ajutorului. Au contat aspectele epidemiologice (nr. infecții, tendințele de infecții, starea sistemului de sănătate publică), cele economice (efectele asupra sectorului real al economiei, sectorul serviciilor, remitențele, altceva), aspectele politice (cum este evaluata guvernarea, relația guvernării cu opoziția etc.)? Cel mai degrabă a fost un set mixt de criterii, dar acest lucru trebuie sa îl explice partenerii europeni”, a mai spus comentatorul. În opinia sa, pe plan economic toate țările vor fi afectate, din motive interne, dar și ca efecte colaterale a dependenței de UE și (mai putin) de Rusia. „Sectorul medical din R. Moldova este sub o presiune enormă, mai mare decât în alte state din Parteneriatul Estic, reieșind din populația de 2.9 milioane și numărul mare de infecții. Dacă vorbim de aspecte politice, atunci nu înțeleg care este lista de problema adresate autorităților din R. Moldova. Dacă sunt probleme legate de condiționalități sau precondiții politice pentru asistența macro-financiară, atunci care sunt acestea? De ce regimul informal/oligarhic din Georgia nu deranjează măcar la fel de mult ca guvernarea de la Chișinău, o parte din care simpatizează deschis Rusia (Socialiștii)? Sunt întrebări pertinente la care trebuie sa avem răspunsuri clare pentru a elimina orice speculație, iar partenerii europeni o pot face mai bine decât oricine altcineva”, a mai specificat Dionis Cenușă Expertul a mai spus că actuala guvernarea de la Chișinău nu-și permite sa pună asemenea întrebări, dar acestea pot fi clarificate cu partenerii europeni de către Maia Sandu sau Andrei Nastase, care au mai multă credibilitate la Bruxelles decât tot Guvernul R. Moldova luat împreună. „Deci care sunt acele criterii care au stat la baza repartizării asistenței europene pentru statele Parteneriatului Estic? Un răspuns bine argumentat va fi extrem de util pentru comunicarea strategică a UE, deoarece întrebări similare pot apărea și la Kiev, dar și în alte capitale est-europene. Iar noi trebuie să anticipam și să prevenim dezinformarea”, a conchis Dionis Cenușă. Articolul Politolog, despre asistența financiară a UE în perioada COVID-19: „Nu sunt clare criteriile după care acest ajutor este acordat fiecărui stat” apare prima dată în InfoPrut.