Paștile Blajinilor s-a amânat pentru datele de 6, 7 și 8 iunie

Cel de-al doilea prim-ministru al Republicii Moldova, Valeriu Muravschi, s-a stins din viață. „În aceste clipe grele, adresăm condoleanțe familiei îndurerate, precum și întregii societăți. Azi am pierdut un lider responsabil și un adevărat om de stat", se menționează într-un mesaj semnat de conducerea de vârf a țării, transmite IPN....