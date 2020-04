Israeul a găsit un tratament de succes pentru COVID-19

15:40

„Paștele Blajinilor în acest an va fi la început de iunie. Despre aceasta a anunțat ÎPS Mitropolit Vladimir, după întrevederea cu președintele țării Igor Dodon. La Slujba învierii, slujitorii vor sluji în biserici fără enoriași și în fiecare eparhie vom veni cu un mesaj care va fi modalitatea sfințirii cozonacilor, ouălor. Am discutat despre Paștele [...] Articolul Mitropolitul Vladimir a anunțat că în acest an Paștele Blajinilor va fi la început de iunie apare prima dată în Telegraph Moldova.