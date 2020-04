Primăria va propune CMC-ului anularea provizorie a taxelor pentru magazinele online din capitală

12:30

Noua Mazda3 a avut şansa de a ridica premiul Maşina Anului 2020 în lume, însă s-a ales doar cu premiul World Car Design of the Year 2020, una dintre categoriile speciale ale concursului World Car Awards.Mazda3 este al doilea model Mazda care primește distincția World Car Design of the Year, după Mazda MX-5 în 2016. S-a întâmplat chiar în anul în care Mazda marchează cei 100 de ani de existenţă.