Călărășeanca Eugenia Caracaș: ”Timpul nu înseamnă bani, ci înseamnă viață!”

12:00

[caption id="attachment_27504" align="alignleft" width="300"] Imagine simbol: trends.md[/caption]Extinderea epidemiei de coronavirus provoacă tulburări pe piețele financiare, fiind așteptate efecte importate asupra economiei mondiale ca urmare a măsurilor luate pentru a gestiona criza medicală. Nici antreprenorii locali nu sunt feriți de un potențial blocaj, iar o parte dintre ei deja dau semnale de îngrijorare. Așadar, am decis să chestionăm câțiva agenți economici călărășeni pentru a vedea care sunt principalele provocări cu care se confruntă și cum văd ei acea ”luminiță de la capătul tunelului”, pentru a depăși impasul.Nicolae Secui, administratorul unui restaurant din orașul Călărași: ”Pandemia de Covid-19 este cea mai gravă criză de sănătate a epocii moderne, iar aceasta va cauza prejudicii în toate domeniile. Întreaga industrie HoReCa (hoteluri, restaurante și catering), își vede activitatea puternic încercată, mai ales după decizia de suspendare a servirii în locurile publice. La moment toate aceste domenii au cunoscut deja scăderi dramatice ale veniturilor în luna martie, comparativ cu luna ianuarie. La moment activitatea restaurantului nostru este sistată, inclusiv și opțiunea de Catering, pe o perioada nedeterminată. Este evident că ne preocupăm pentru consecințele care vor urma. În același timp, suntem conștienți că doar prin izolare totală putem depăși această pandemie. Sănătatea și siguranța cetățenilor este mult mai importantă pentru noi și reprezintă prioritatea noastră numărul unu. Este de datoria noastră să ne protejăm comunitatea, clienţii, precum şi angajaţii. Conform studiilor din economia mondială globală, urmările coronavirusului au fost numite ”lebăda neagră”, care va răpi mai mult decât ne putem închipui, iar cercetatorii în economie au ajuns la concluzia că efectele economice provocate de această pandemie pot dura zeci de ani.Nu ne rămâne decât să fim optimiști, să gândim pozitiv, iar astfel vom depăși această etapă neagră pentru toți. Important să fim cu toții sănătoși. Doar cu răbdare, pasiune și muncă asiduă vom face lucruri frumoase”.Ala Spatari, proprietara unui atelier de producere a articolelor vestimentare pentru nou-născuți, orașul Călărași: ”Suntem loviți de o criză din care, până una alta, nu găsesc o soluție de ieșire. Stăm acasă din 16 martie, cheltuielile însă merg în continuare, iar vânzările sunt egale cu zero. Avem și datorii față de furnizori, iar în plus, mai este și perioada dărilor de seamă și a impozitelor pentru anul precedent. Am fost afectați un pic și de vânzările foarte slabe din lunile ianuarie și februarie, iar în aceste luni urma să acoperim restanțele din urmă. Din cauza acestui virus nu știu însă ce vom face și cum vom reuși. Scutirea de impozite care este prevăzută de lege este cât de cât un ajutor și sperăm tare mult să fim înțeleși și scutiți cumva de plata pentru închirierea spațiilor pentru aceste luni în care activitatea este sistată. Cel mai grav e că angajații stau acum acasă și nu au cu ce trăi, pentru că unii dintre ei trăiesc strict din salariul de la noi.Tind să cred că atunci când se va termina totul și vom redeschide magazinele, ne va trebui foarte mult timp să creșetem vânzările. Cel mai probabil oamenii nu vor avea bani să-și cumpere haine și criza va continua încă mult timp. Din păcate ne-am pomenit fără rezerve de bani. Ne rugăm să vină de undeva poate o comandă mai mare și poate așa am avea măcar un venit direct de la producere”.Alina Stăvilă, proprietara unei cafenele din orașul Călărași: ”Sigur că suferim de pierderi considerabile din cauza acestei stopări bruște a activității. Dar un lucru este cert - cu riscurile nu te pui, inclusiv și cu acest virus. Dacă vom depune eforturi și dorința, chiar dacă minusul ne-a marcat, totul poate reveni la normal. O vom lua ca pe un nou început de afacere dacă va fi nevoie. Oricum vom găsi o ieșire din toată situația asta. Cel mai important este să fim bine cu toții. Am închis temporar localul pentru o nouă redeschidere. Și asta mai ales pentru că majoritatea lucrătorilor noștri sunt din sate și nu am vrut sa le creăm condiții extraordinare de lucru. Totodată, le-am dat și clienților noștri o pauză, timp în care sperăm să aștepte cu și mai mare poftă revenire noastră. Deci, cine vrea să mearga înainte, așa și va face, ca de obicei, de altfel!”Mariana Caracaș, administratoare a unui Centru de Dezvoltare Personală, orașul Călărași: ”Pentru că suntem la început de activitate, abia am împlinit un an, toate economiile și resursele acumulate, au fost reinvestite în cursurile noi, care să fie în tendințele tehnologice de astăzi. Așadar, resursele au mers pentru studii, echipament, iar din ianuarie desfășurăm și un club de robotică pentru copii de clasele primare și pentru cei de vârsta de până la 12. În premieră copii de toate vârstele au început să învețe arta calcului mental japonez sau aritmetica mentală, care are rolul de a trezi geniul din orice copil. Concomitent la centru se desfășoară cursurile de limbă engleză pentru copii și maturi,curs de creație pixuri 3 D. Așa că această perioadă ne-a prins fără un plan de criză și economii, pe care să le putem utiliza pentru a menține activitatea. În caz că situația va continua, unul dintre formatori abia angajat riscăm să nu avem cu ce îl plăti, să acumulăm datorii la chirie și să pierdem clienții, care din păcate depind și ei financiar de proprii angajați. Tind să cred că nu va fi nevoie să facem un împrumut bancar, dar în situația în care nu vom avea alternative, ne gândim și la așa o variantă.Eu sunt optimistă și sper că această criză va scoate ceea ce este mai bun din noi. Și dacă primăvară ne-a prins stând acasă, odată cu venirea verii să creștem și să rodim bogat, mugurii de speranță și prosperitatea. Colegilor mei antreprenori le doresc imunitate pentru a face față provocărilor și mult succes”.