Pe timp de pandemie, primăria unui sat din raionul Cahul și-a procurat un automobil de 17 mii de euro

13 adolescenți din Moldova, membri ai corului incluziv La La Play Voices, au participat într-un proiect global care a reunit 140 de muzicieni din toată lumea, sub egida rețelei globale de orchestre Better Together. În perioada de autoizolare, muzicieni din 30 de țări ale lumii au înregistrat „Oda Bucuriei" de Beethoven, care este și imnul Uniunii Europene.