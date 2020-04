Procesul de acordarea a cetățeniei Republicii Moldova va fi sistat temporar

05:40

Un cercetător care și-a adaptat laboratorul destinat testării peștilor pentru a testa oamenii este considerat a fi cel care a contribuit cel mai mult la numărul mic de îmbolnăviri cu Covid-19 din Insulele Feroe, țară cu un singur pacient internat. În prezent, arhipelagul din Atlanticul de Nord are o singură persoană în spital cu Covid-19 și este una dintre cele cinci țări europene, alături de Letonia, Georgia, Malta și Liechtenstein, care nu au înregistrat niciun deces cauzat de virus, până în prezent. Succesul abordării autorităților din Insulele Feroe pare să se bazeze pe decizii ale lui Debes Christiansen, cercetător veterinar, șeful Laboratorului Național destinat bolilor animalelor și peștilor, din capitala Tórshavn, scrie The Guardian. Potritiv sursei citate, Christiansen a avertizat guvernul încă din luna ianuarie cu privire la necesitatea pregătirii pentru posibila răspândire a bolii care apăruse în China. Laboratorul condus de Christiansen, care avea ca obiectiv testarea somonului pentru infecții virale, a fost adaptat și a achiziționat ingredientele suplimentare necesare testării oamenilor. În țară s-au făcut teste în masă pentru detectarea virusului la somonii crescuți în apele din Feroe, în urma unui focar de anemie ce data din 2001. Din valoarea totală a exportului arhipelagului, 90% este reprezentat de pește și jumătate din această valoare de somon. Potrivit autorităților, 10 la sută din populația țării, de 61.000 de persoane, a fost deja testată pentru coronavirus. 184 de persoane au fost depistate pozitiv, iar dintre acestea, 131 au fost deja declarate vindecate. Christiansen a declarat, pentru The Guardian, că trecerea la testarea umană nu a implicat „prea mult hocus pocus” și că laboratorul său veterinar a fost capabil să furnizeze materialele necesare. “A fost foarte ușor de adaptat. Singurul lucru pe care l-am schimbat au fost câteva dintre ingrediente. Activitatea noastră normală se baza pe virusuri și bacterii ale peștilor, iar în acest caz am schimbat doar cele trei componente specifice coronavirusului”, a declarat medicul veterinar. Christiansen a adăugat că laboratorul său ar putea face până la 1.000 de teste pe zi, dacă este necesar. Miercuri, premierul țării, Bárður á Steig Nielsen, a anunțat că, începând cu 20 aprilie, se vor redeschide grădinițele, creștele și cursurile pentru elevii din primele clase ale gimnaziului. Elevii din ultimul an de gimnaziu vor reveni, de asemenea, la clasă, iar evenimentele sportive se vor relua fără spectatori.