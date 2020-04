Consultații și asistență gratuită în probleme juridice și contabile pentru ONG-uri

11:20

„Noi am fost pionierii care am propus să fie instituită carantina în oraș, nu am fost auziți dar oamenii ne-au înțeles și s-au izolat” Primarul orașului Sângerei Arcadie Covaliov a fost primul care a dispus suspendarea activității pieței dintr-o localitate. Unii l-au blamat deoarece la 12 martie această restricție era o noutate pentru cetățeni, cu timpul însă oamenii au înțeles de ce alesul local și-a asumat această decizie.