Trei bărbați confirmați cu COVID-19 au murit. Bilanțul deceselor ajunge la 27

Noi cazuri de infectare cu COVID-19 în raionul Nisporeni. Astfel, bilanţul ajunge la 10, între care şi un copil de 5 ani. Potrivit şefului Direcţiei Centrului de Sănătate Publică Ungheni câte 2 cazuri sunt înregistrate în localităţile: Marinici, Bălăureşti, Găureni, iar câte un caz în satele: Soltăneşti, Călimăneşti, Boldureşti şi...