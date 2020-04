VIDEO | Camion încărcat cu pământ, răsturnat la Comrat. Șoferul a ajuns la spital

07:30

Alimentația ne întărește starea de sănătate și ne modelează sistemul imunitar într-o perioadă în care avem foarte mare nevoie să fim puternici, cu un răspuns imun eficient importiva infecțiilor virale. Respectați-vă organismul și acesta vă va apara! Pe lângă efectele cunoscute și intens mediatizate ale alimentației nepotrivite asupra stării de sănătate a întregului organism (creșterea în greutate, afectarea metabolismului, a sistemului cardiovascular sau hepatic), nu trebuie să uităm că efectele unei alimentații incorecte se pot vedea și la nivelul pielii. Despre rolul alimentației în sănătatea organismului și care sunt principalele alimente benefice întăririi sistemului imunitar și al frumuseții/tinereții pielii, ne vorbește doctorul Amalia Anghel, medic primar dermatologie/venerologie în cadrul Skin-Med, Centrul de Excelență în dermatologie. Raportul dintre piele și dietă Cele mai cunoscute sunt reacțiile de tip alergic, urticariile fiind una dintre cauzele frecvente ale prezentării la medicul dermatolog. De asemenea, anumite alimente (cele cu indice glicemic crescut, lactatele în exces etc.) pot influența într-un mod nefavorabil evoluția acneei. O cantitate mare de acizi grași pot crește nivelul de celule inflamatorii, lucru ce se resimte și la nivel cutanat, prin exacerbarea unor afecțiuni preexistente. Persoanele cu intoleranță la gluten pot dezvoltă erupții la nivel cutanat atunci când dieta corespunzătoare nu este respectată în totalitate. O dietă neechilibrată, bogată în zaharuri, poate avea de asemenea un impact negativ asupra aspectului pielii și poate grăbi procesul de îmbătrânire fiziologică. Ce este important de reținut: indiferent de istoricul pielii noastre, ar trebui să urmăm o dietă cât mai echilibrată, bogată în fructe, legume, alimente sănătoase, cu evitarea potențialilor alergeni la persoanele predispuse. Alimente benefice pentru piele Alimente bogate în seleniu: nuci, ciuperci, ton, cod, somon, paste din făină integrală – Seleniul este un mineral ce luptă împotriva radicalilor liberi – ce cauzează semne ale îmbătrânirii Antioxidanți – în special fructe și legume colorate – zmeură, mure, afine, roșii, sfeclă, spanac – au rol în prevenția și încetinirea efectelor radicalilor liberi asupra țesutului cutanat Coenzima Q10 – somon, ton, ficat, cereale integrale – pentru funcționarea normală a celulelor și prevenirea îmbătrânirii cutanate Alimente ce conțin vitamina A – portocale, morcovi, pepene galben, ouă, lactate cu conținut scăzut de grăsimi – pentru o piele mai sănătoasă și mai luminoasă Alimente ce conțin vitamina C – citrice, papaya, kiwi, pătrunjel, broccoli – vitamina C are rol în protejarea de radiațiile solare a colagenului și elastinei din piele. Nu trebuie să uităm sau să neglijăm hidratarea, extrem de importantă în această perioadă, aportul hidric necesar fiind de aproximativ 2 litri de apă pe zi, ideal apă sau ceaiuri, fără sucuri sau produse îndulcite.