Rusia şi Qatarul au mituit membri ai Comitetului Executiv pentru a obţine organizarea Cupei Mondiale de fotbal

Vestea despre trecerea în neființă a lui Valeriu Muravschi a fost dată de fostul deputat Vasile Șoimaru. CU MARE DURERE-N SUFLET VĂ ANUNȚ CĂ, ASTĂZI, 8 APRILIE 2020, eu am pierdut un coleg și frate, noi am pierdut un patriot,... Posted by Vasile Soimaru on Wednesday, 8 April 2020 Valeriu Muravschi, politician și om de afaceri din Republica Moldova, a ocupat funcția de viceprim-ministru, ministru al finanțelor în cabinetul condus de Mircea Druc (1990-1991). La data de 28 mai 1991, Valeriu Muravs...