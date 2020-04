11 lucruri pe care le fac psihologii pentru a trece mai ușor prin carantină de la care te poți inspira

22:10

PE SCURT Transnistria a numărat astăzi, 29 martie, al 18-lea caz de infectare cu COVID-19. Autoproclamatele autorități au dispus ca studenții de la medicină să facă practică acum, iar medicii pensionari să se auto-izoleze sau să-și ia concediu. Este important să-ți spune că un cuplu va fi sancționat pentru că nu au respectat carantina după […]