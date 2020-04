Oamenii de știință au descoperit 100 de tulpini bacteriene noi în trunchiurile unor copaci fosilizați, în urmă cu 60.000 de ani

17:20

Primarul orașului Sîngerei, Arcadie Covaliov s-a ales cu un proces verbal pentru că ar fi încălcat punctul 2 din dispoziția Comisiei Situații Excepționale din 26 martie. Mai exact, este vorba despre faptul că acesta a participat la o slujbă religioasă care depășește numărul de trei persoane. Acest fapt reiese dintr-un live publicat pe pagina sa de Facebook. În secvențele video se vede că Arcadie Covaliov îi solicită polițistului să îi spună ce a încălcat și cine este persoana care a sesizat presupusa încălcare. La rândul său, polițistul i-a explicat că acesta a încălcat punctul 2 din dispoziția Comisiei Situații Excepționale din 26 martie, i-a înmânat o citație și a declarat că va oferi mai multe detalii la sectorul de poliție. „Cu două săptămâni în urmă am realizat tot o măsură anti coronavirus, dar moral-spirituală. Am invitat doi preoți ca să facă câte o rugăciune, să mergem cu icoana maicii domnului prin oraș. Au fost doi preoți, am venit și eu. Am rugat o persoană să filmeze la distanță. Din video se vede foarte bine că nu au fost mai mult de trei persoane. Noi nici nu știam de decizia aceasta, fiindcă am mers la 7:45. Am fost eu și doi preoți. S-a alăturat viceprimarul care ne-a văzut. Practic, noi am stat în trei grupuri. Doi preoți la distanță, noi doi cu viceprimarul și doamna care ne-a filmat. Chiar și așa noi am îndeplinit acea dispoziție de la Chișinău fără să știm”, a declarat Covaliov. Totodată, Covaliov a declarat că acesta „reprezintă un atac politic” și a spus că nu este de acord cu învinuirile care i se aduc. Mai mult, Covaliov va ataca decizia în instanța de judecată.