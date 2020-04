Vladimir Voronin: Organizatorii evenimentele din 2009 sunt la groapa de gunoi a istoriei

15:00

De când a fost instituit regimul de urgență din cauza COVID-19 și până la finele lunii martie, Regia Transport Electric Chișinău (RTEC) raportează venituri ratate de circa 7,5 milioane de lei și cheltuieli de 18,3 milioane de lei. Cifrele au fost prezentate de către șeful interimar al Direcției transport public...