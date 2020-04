14:10

Ziua Mondială a Sănătăţii, marcată anual pe 7 aprilie, are în acest an tema „Susțineți asistenții medicali și moașele”. În contextul în care 2020 este declarat Anul internațional al asistentei medicale și moașei, Ziua Mondială a Sănătății scoate în evidenţă importanța muncii acestor lucrători medicali. În același timp,această zi este un prilej în plus de a recunoaște activitatea asistenților și moașelor din întreaga lume, precum și de a le reaminti liderilor mondiali rolul pe care îl are breasla...