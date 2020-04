Volodimir Zelenski le-a cerut ucrainenilor să stea acasă de Paște

18:50

Doi șoferi de ambulanță care lucrează în regiunea transnistreană, dar care locuiesc în localitatea Molovata Nouă, din subordinea autorităților constituționale de la Chişinău, au fost arestați de miliția transnistreană și acuzați de „încălcarea regimului de carantină”. Odată cu starea de urgență, Tiraspolul a instituit și regula că oricine vine în regiunea separatistă, inclusiv din localitățile subordonate Chişinăului, să stea în carantină 14 zile. Biroul de Reintegrare de la Chişinău și organizațiile de apărare a drepturilor omului cer eliberarea imediată a șoferilor.Cei doi șoferi, Anatoli Cebotari și Alexei Carpov, au fost arestați de miliția transnistreană în dimineața zilei de vineri, 3 aprilie, în momentul, se pare, în care veneau la serviciu. Cei doi sunt șoferi de ambulanță la Spitalul central raional Dubăsari și urmau să intre în tura de zi. Anatoli Cebotari lucrează pe ambulanță de 36 de ani, iar Alexei Carpov – de 5 ani.Asociația Promo-Lex anunță într-un comunicat că, în aceiași zi, un așa-zis judecător al instanței de la Dubăsari i-a condamnat pe cei doi la 15 zile de arest. În prezent, Anatoli Cebotari și Alexei Carpov se află în izolatorul de detenție din orașul Dubăsari. „Nu vă faceți griji, 15 zile vor sta ca în carantină”, a declarat șeful departamentului de interne de la Tiraspol, Ruslan Mova.Un comunicat al miliției transnistrene confirmă reținerea celor doi șoferi și le impută că au fost în vizită la o persoană revenită recent din Italia și că au încercat să revină în regiunea separatistă „ocolind frontiera”, pe drum de țară, ca să nu stea în carantină, „astfel punând în pericol sănătatea publică”.Starea de urgență, la fel ca și obligația de a sta în carantină 14 zile la revenirea din afara regiunii separatiste, a fost instituită de administrația de la Tiraspol pe 17 martie și în toată această perioadă șoferii au mers la serviciu în mod obișnuit, spune primarul satului Moldovata Nouă, Oleg Gazea.Oleg Gazea: „Ei stau, deocamdată, închiși. Multă informație nu au nici rudele, de vineri nu au discutat cu ei”Europa Liberă: Dar Dvs. cum calificați toată poveste asta? Pentru că cei de la Tiraspol au spus că oamenii erau beți? De 25 de ani am ținut piept și iată că ne-am trezit cu ei chiar în spatele caselor noastre...Oleg Gazea Oleg Gazea: „Nu, nici pe aproape nu putea să fie așa ceva. Eu cunosc aceste persoane, unul dintre ei are 36 de ani de experiență, 60 de ani de viață. Nicidecum nu puteau să fie beți, mai ales în aceste momente când suntem blocați și de aceste posturi neautorizate. Eu nu cred că ei, în stare de ebrietate, puteau să se ducă la serviciu – cunosc acești oameni din localitate, sunt foarte responsabili.”Oleg Gazea spune că este îngrijorat și de apariția a 18 posturi noi transnistrene, chiar lângă satele Molovata Nouă și Cocieri, posturi instalate sub pretextul combaterii epidemiei de coronavirus.„Mi-i teamă că atunci când se termină carantina să nu rămână aceste posturi, pe teritoriul nostru. De 25 de ani am tot ținut piept aici și iată că acum ne-am trezit că ei stau chiar în spatele caselor noastre. Dacă de Molovata e un pic mai departe, atunci la Cocieri e chiar la marginea satului”.Nu este vorba doar despre măsuri de prevenire și combatere a răspândirii virusului, spune și șeful Asociației Promo-Lex, Ion Manole:„Tiraspolul probabil că urmărește și alte scopuri, în primul rând, încearcă să-și asigure pas cu pas reocuparea acestor localități din stânga Nistrului. Pentru că în toate mesajele și știrile pe care ei le publică despre aceste localități, inclusiv Varnița, ei nu uită niciodată să menționeze fraza: „Aceste localități sunt ale Transnistriei, dar temporar sunt aflate sub ocupația, sau sub controlul, Chişinăului”.”Acum este momentul, susține Ion Manole, ca mediatorii în formatul 5+2, inclusiv OSCE, să se implice pentru a coordona eforturile Chişinăului și ale Tiraspolului și, în paralel, pentru a garanta că drepturile omului nu sunt abuzate sub pretextul combaterii epidemiei.„Iar când vorbim de hărțuirea, arestarea și detenția unor cadre medicale, din punctul meu de vedere, deja nu mai este doar o simplă gafă, putem vorbi deja de crime”, spune Ion Manole.Tiraspolul probabil că încearcă să-și asigure reocuparea acestor localități din stânga Nistrului...Ion Manole Șeful Biroului de Reintegrare din Guvernul de la Chişinău, Alin Gvidiani, a declarat, solicitat de noi, că în chiar ziua reținerii celor doi șoferi „s-a intervenit cu apelul către Tiraspol de a fi dispusă eliberarea neîntârziată a acestora și de a elimina infrastructura posturilor neautorizat instalate. Pe linia Comisiei Unificate de Control, delegația moldovenească insistă cu aceleași mesaje”, ne-a declarat Alin Gvidiani.Biroul de reintegrare a sesizat și Misiunea OSCE de la Chişinău, care nu a reacționat încă, în mod public, la acest caz concret. Într-un comunicat emis pe 30 martie, după ce s-a aflat că administrația de la Tiraspol blochează circulația medicilor și farmaciștilor în mai multe localități din Zona de securitate, șeful Misiunii OSCE, Claus Neukirch, a scris într-un comunicat că, citez, „avem o responsabilitate comună să ne asigurăm că personalul medical are suficient sprijin pentru a face față crizei și poate ajunge la locul de muncă fără restricții”.