1056 de cazuri de infectare cu COVID-19 și 22 de decese. Încă o femeie a pierdut lupta cu boala

Spitalul Clinic Bălți a primt un ajutor financiar de 25 de mii de lei în lupta cu coronavirus. Donația a fost făcută de Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei. Banii au fost înmânați azi, de către episcopul de Bălți, Antonie. Fața bisericească a spus că preoții vor continua să ajute instituția medicală.  Am dat o circulară către toți preoții noștri, să adune fiecare din puținul lor, pentru a veni cu o donație. Am adunat banii timp de o săptămână. Vineri, am colectat acești bani. Am adus și fructe pentru medici și pacienți, a spus Episcopul de Bălți a Mitropoliei […]