Editorial de Victor Nichituș | DE CE OPOZIȚIA STĂ ÎN CARANTINĂ? LA MULȚI ANI PUBLIKA TV!

Autorităţile ucrainene au dat asigurări luni că nu s-a înregistrat nicio creştere a nivelului radioactivităţii ca urmare a incendiului izbucnit în urmă cu două zile într-o pădure din apropierea centralei de la Cernobîl. Pompierii au continuat luni să se lupte cu flăcările care s-au întins pe aproximativ 20 de hectare în zona de excluziune ce înconjoară centrală unde, în 1986, a avut loc accidentul nuclear. Şeful interimar al serviciului de inspecţie ecologică, Egor Firsov, anunţase duminică pe Facebook o creştere peste nivelul obişnuit a radiaţiilor în epicentrul incendiului. El şi-a însoţit mesajul cu o înregistrare video care arată un detector Geiger ce afişa un nivel de radioactivitate de 16 ori mai mare decât normalul. Serviciul de stat pentru situaţii de urgenţă, care a mobilizat două avioane, un elicopter şi peste 100 de pompieri pentru a stinge incendiul, a declarat că nu s-a înregistrat nicio creştere a nivelului radioactivităţii. “Nu este nicio creştere a nivelului radioactivităţii”, a declarat luni, pentru AFP, purtătorul de cuvânt al serviciului de stat pentru situaţii de urgenţă, Olga Kozak, transmite Agerpres. Forest fires near Ukraine's #Chernobyl nuclear power station have boosted radiation levels in the area pic.twitter.com/IA9XXRdITp— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) April 6, 2020 Un răspuns negativ în privinţa înregistrării de valori anormale ale radioactivităţii, inclusiv în zonele atinse de incendiu, a venit şi din partea agenţiei guvernamentale însărcinată cu gestionarea zonei de excluziune Cernobîl. “Aş vrea să vă liniştesc”, a scris din nou pe Facebook luni Firsov. Valorile înregistrate corespund normelor, a dat asigurări el, contrar celor afirmate anterior. Incendiul declanşat sâmbătă a fost provocat de un tânăr dintr-un sat situat în apropiere de Cernobîl şi care riscă până la cinci ani de închisoare pentru “distrugerea vegetaţiei”, potrivit informaţiilor furnizate de poliţia regională. Tânărul a dat foc “pentru a se amuza” iar apoi, din cauza vântului, nu a mai putut stinge focul, a precizat poliţia ucraineană. Reactorul numărul 4 al centralei de la Cernobîl a explodat pe 26 aprilie 1986 contaminând, conform unor estimări, aproape trei sferturi din continentul european. După dezastru, autorităţile au evacuat sute de mii de oameni. Zona situată pe o rază de 30 de km în jurul centralei nucleare a rămas în cea mai mare parte abandonată. Alte trei reactoare ale centralei au continuat să funcţioneze după tragedie. Ultimul a fost oprit în 2000, marcând sfârşitul întregii activităţi industriale de la Cernobîl.