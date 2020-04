Igor Dodon: Astăzi trecem la scenariul patru al pandemiei și la acest moment suntem gata să facem față situației

11:50

„În fiecare an, Organizația Mondială a Sănătății, atrage atenția asupra unei probleme grave, care amenință sănătatea oamenilor.În acest an ne dăm seama odată în plus, cât de prioritar este acest domeniu per general. De aceea, pe viitor trebuie să atragem o mai mare atenție la tot ce înseamnă dezvoltarea sistemului de sănătate, atât în lume cât și în Republica Moldova”, a scris Ion Ceban. Edilul capitalei a mai subliniat că factorii de decizie trebuie să investească în modernizarea sistemului medical, pentru a putea fi salvate cât mai multe vieți, în orice situație de urgență. ,,Mulțumesc tuturor cadrelor medicale care sunt acum în prima linie și se supun riscului cu propria viață, salvând oameni. Noi facem tot posibilul pentru a vă susține în continuare”, a conchis primarul general.