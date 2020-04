Ministrul Apărării: Peste 380 de militari, mobilizați pentru patrularea străzilor

07:40

Autoritățile din New York apelează la măsuri urgente pentru a face față numărului mare de morți înregistrat pe fondul pandemiei de COVID-19. Directorul Consiliului Local pentru probleme de sănătate, Mark Levine, a spus că i se pare că se confruntă din nou cu atentatele din septembrie 2001. Pentru că la morgă nu mai sunt locuri, o parte dintre victime ar putea fi îngropate temporar în parcurile din oraș. ”Vor fi săpate gropi pentru a alinia câte zece sicrie”, a scris Levine pe contul de twitter. ”Totul va fi făcut într-un mod demn, temporar, dar va fi greu de acceptat pentru locuitori”, a mai transmis acesta, scrie Skynews. Pe lângă decesele din spitale, au crescut foarte mult și decesele înregistrate la domiciliu. ”Înaintea crizei, erau între 20 și 25, pe zi. Acum, sunt între 200 și 215”, a mai spus oficialul din New York. Levine a revenit ulterior și a spus că măsura anunțată de el va fi pusă în aplicare doar dacă numărul deceselor va crește și mai mult. This tweet has gotten a lot of attention. So I want to clarify: the is a contingency NYC is preparing for BUT if the death rate drops enough it will not be necessary. https://t.co/6wLO8qWtML— Mark D. Levine (@MarkLevineNYC) April 6, 2020 New York este centrul epidemiei de COVID-19 în SUA, cu peste 4.700 de decese. Situația i-a făcut pe proprietarii firmelor de pompe funebre să ceară ajutor guvernului pentru a face față.