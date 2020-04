Sute de persoane, aflate în dificultate pe timp de pandemie, vizitate de voluntari

08:10

Ziua mondială a sănătăţii este marcată, în fiecare an, la 7 aprilie, şi are ca scop evidenţierea unei teme de sănătate specifică unui domeniu prioritar ce provoacă îngrijorare pentru Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS). Anul acesta, se sărbătoreşte munca asistentelor medicale şi a moaşelor şi se reaminteşte, cu acest prilej, liderilor mondiali, rolul critic pe care acestea îl au în menţinerea unei lumi sănătoase. Premierul moldovean, Ion Chicu, a postat un mesaj pe Facebook legat de această zi și a subliniat că „omenirea a primit o mare lecție, pe care nu are dreptul să nu o însușească”.