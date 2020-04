(FOTO) Aplicații de primăvară ușor de realizat de către copii

10:30

Adaptat după romanul îndrăgitului autor Jack London, filmul „Chemarea străbunilor” (The call of the wild) transpune pe ecran povestea lui Buck, un câine iubitor, a cărui viață domestică este dată peste cap atunci când este îndepărtat de casa sa din California și ajunge în sălbăticia din Alaska, în timpul goanei după aur din anii 1890. În calitate de cel mai nou membru al unei echipe de câini de sanie, Buck are parte de o aventură spectaculoasă, găsindu-și în cele din urmă adevăratul loc în lume...