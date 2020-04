Coronavirus: Trump profită de pandemie pentru a duce un război împotriva presei

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat noi atacuri, pe Twitter, la adresa publicațiilor The Washington Post și The New York Times, în contextul pandemiei de coronavirus. Trump se amuză pe seama faptului că cele două publicații pierd din banii... Citește mai mult ›

