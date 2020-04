Astăzi, în Moldova și în lume

18:40

După ce duminică autoritățile au anunțat că bugetarii urmează să revină la muncă, luni premierul Ion Chicu a insistat că de marți, 7 aprilie, angajații instituțiilor de stat vor avea liber pentru încă zece zile, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade. Șeful cabinetului de miniștri a precizat că în cazul bugetarilor care vor sta acasă salariul le va fi păstrat, iar zilele de muncă vor fi recuperate după ridicarea stării de urgență. Cum se descurcă instituțiile și angajații care, în pofida situației excepționale, nu au cum să muncească de la distanță? Decizia de a prelungi vacanța bugetarilor, potrivit premierului Ion Chicu, a fost luată în cadrul Comisiei pentru situații excepționale, inclusiv la sugestia medicilor și reprezentantului Organizației Mondiale a Sănătății, pentru a împiedica răspândirea virusului COVID-19.Excepție fac angajații din sectorul medical, cel de urgență, de asigurare a ordinii publice și cei din domeniul educației care, a mai spus șeful cabinetului de miniștri, vor continua să predea elevilor la distanță. Ion Chicu a insistat că toate aceste zile vor fi recuperate și nu a exclus că după ridicarea stării de urgență, bugetarii ar putea munci câte șase zile pe săptămână:„Pentru a recupera zilele acestea și posibil și pierderile pe care le are țara și sistemul va trebui o perioadă oarecare să revenim la regimul de muncă de șase zile, așa cum am muncit cetățenii Republicii Moldova cu mulți ani în urmă. Un moment important legat tot de acest regim de zile libere este că conducătorii instituțiilor pot convoca la serviciu un număr foarte limitat de angajați, persoanele strict necesare pentru a soluționa o problemă sau alta”.Premierul nu a stat să explice de ce, cu numai o zi înainte, autoritățile se arătaseră hotărâte să-i aducă pe bugetari la locurile de muncă, stârnind comentarii sarcastice și chiar furibunde pe rețele de socializare.Mesajele care vin de la centru aduc mai multă confuzie decât clarificare, e de părere primarul satului Selemet, Tatiana Badan, care acum trebuie să-și anunțe personalul că va sta acasă, după ce tot în ajun aflaseră că trebuie să se prezinte la serviciu. În plus, anunțul despre probabilitatea de a munci și sâmbăta după expirarea stării de urgență ridică mai multe semne de întrebare: cum rămâne cu angajații care să fi vrut, nu au avut cum lucra la distanță săptămâna trecută și nici în cele care urmează, prin urmare, nu vor avea ce recupera?„Într-un fel ni se spune: stați acasă, pe de altă parte, ni se cere ca să ne respectăm toate angajamentele, atribuțiile funcționale, să introducem în baza fiscală toate calculările și sigur că nu se prea reușește. În plus, mai este îngrijorarea angajaților care oricum își face efectul, or, acești oameni nu pot să muncească liniștiți când sunt îngrijorați și de familie, și de toată situația care se întâmplă în țară cu virusul COVID-19. Și-i foarte dificil să faci o dreptate socială și umană pentru toți angajații, pentru că de la unii se cere: trebuie să raportați, trebuie să ne oferiți date zilnice, dar alții, aceeași angajați, sunt în alte condiții, sunt mai privilegiați”. Ni se spune: stați acasă, pe de altă parte, ni se cere să respectăm toate angajamentele... De câteva săptămâni, unele instituții au luat măsuri de optimizare a activității personalului și obligă angajații să muncească la sediu ori „pe teren” funcție de situație, dându-se preferință activității de la distanță. Instituțiile cu profil foarte specific nu au cum să lase personalul să lucreze de acasă. E și cazul salvatorilor și pompierilor, spune ofițerul de presă Liliana Pușcașu, din cadrul Inspectoratului general pentru situații de urgență, care în continuare răspund apelurilor de la serviciul 112. În schimb angajații responsabili de contabilitate, resurse umane sau relații cu presa pot lucra de acasă, explică Liliana Pușcașu:„Dacă vorbim de angajați care au muncă de birou, administrativ, dacă e necesară prezența fizică, ei ies și își fac munca, dacă nu, ca și toți bugetarii, reușesc să își facă munca de la distanță. Să luăm chiar serviciul de presă, munca pe care o fac eu, o pot face și de la distanță, dar în cazul în care se întâmplă o situație în care este nevoie prezența mea, ca purtător de cuvânt, cu siguranță mă deplasez la incendii, intervenții, deblocări etc”. Autoritățile, prin vocea premierului Ion Chicu, au anunțat luni că perioada în care angajații bugetari vor sta acasă ar putea fi extinsă până pe 28 aprilie, după sărbătorile Pascale, dacă membrii Comisiei pentru situații excepționale vor considera necesar acest lucru. Experții medicali au precizat în repetate rânduri că durata carantinei va depinde de statisticile din care se compune curba infectării populației. După ce va fi depășit vârful curbei se vor putea face planuri mai exacte.