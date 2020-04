PS Antonie, sprijin pentru Spitalul Clinic din Bălţi

18:00

O sută de psalţi din ţară, coordonaţi de arhid. Mihail Bucă, au realizat un proiect unic în istoria Bisericii Ortodoxe Române. În plină pandemie, psalţii s-au filmat interpretând „Apărătoare Doamnă” – imn închinat Fecioarei Maria. Clipul a fost publicat pe Youtube și în scurt timp a devenit viral, fiind distribuit pe rețele de socializare de mii de oameni. Arhidiaconul Mihail Bucă, iniţiatorul proiectului, a definit într-un singur cuvânt demersul: „mărturisire”. „100 de oameni care au cântat din adâncul sufletului”, a notat Mihail Bucă pe Facebook, subliniind importanţa comuniunii, chiar şi virtuale. „Cu aceşti oameni minunaţi vrem să vă dăruim bucuria revederii în unitate”. Potrivit sursei, ideea proiectului a prins contur încă de la începutul stării de urgenţă. „Am meditat la ce se întâmplă în viaţa Bisericii, a psalţilor şi a credincioşilor şi am zis în sinea mea că trebuie o cântare simplă, iubită de credincioşi. Aşa m-am decis asupra condacului Apărătoare Doamnă,”a spus arhid. Mihail Bucă, potrivit basilica.ro. După sprijinul primit din partea celor care s-au ocupat de partea tehnică, Paul Simon Esperando şi Gabriel Buzea, s-a trecut la cooptarea psalţilor. „Prima idee a fost sa încep cu grupul Tronos care la nenumăratele concerte aduna o medie de 40-50 psalţi , iar la cele mai mari chiar 70. În condiţiile date aceste numere mi se păreau foarte mici, ştiind că în ţară sunt mulţi oameni talentaţi şi iubitori de muzica bizantină”, a precizat dirijorul grupului psaltic Tronos. Psalții provin din orașe precum: București, Iași, Cluj, Craiova, Mehedinți, Baia Mare, Alba Iulia, Constanța,Tulcea, Brașov, Sascut etc. „Atunci mi-a venit ideea de 100! 100 pentru România în rugăciune ! Am căutat dirijorii importanţi din toata grupurile psaltice mari din ţară; fiecare dirijor a venit cu câţiva membri apropiaţi şi am ajuns la acest număr”. Iniţiativa a fost foarte apreciată în rândul internauţilor, dar şi printre psalţii care au contribuit la proiect. „M-am alăturat cu bucurie acestei inițiative prin care am arătat că psalții țării noastre se pot aduna în unitate de cântare indiferent de locul în care își împlinesc ascultarea față de Biserică! Dumnezeu să binecuvânteze poporul cel binecredincios!”, a notat părintele Alexandru Grigoraş. Paul Simon Esperando s-a ocupat de sunet, iar Gabriel Buzea de montaj. 100 pentru România a devenit viral. Mai exact, clipul a înregistrat în scurt timp peste 20 000 de vizualizări. https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=EuO20ldG2wg&feature=emb_title Articolul (VIDEO) 100 pentru România, în rugăciune. Vocile care îți vor face pielea de găină apare prima dată în InfoPrut.