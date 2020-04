VIDEO // Mesajul actriței Ionela Hadârcă pentru Chicu, la replica acestuia în adresa pacientei de la Soroca

15:20

În dimineața zilei de 3 aprilie 2020, Cebotari Anatolii și Carpov Alexei, locuitori ai satului Molovata Nouă, r. Dubăsari, aflându-se în or. Dubăsari (zonă de securitate aflată sub controlul organelor secesioniste) au fost reținuți de către reprezentanții miliției din or. Dubăsari. Atât, Cebotari Anatolii cât și Carpov Alexei activează în calitate de șoferi de ambulanță la Spitalul central raional Dubăsari, secția Serviciu de Urgenta. Ultimii urmau să intre în tura de zi a serviciului său pe care îl practică deja de 36 ani (A. Cebotari) și mai bine de 5 ani (A. Carpov), potrivit unui comunicat al Promo-LEX.