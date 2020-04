Dacă nu mergem noi în Paris, vine Parisul la noi! Un tânăr a făcut cererea în căsătorie în Paris, dar improvizat (Foto)

10:30

Instagram-ul a dat-o de gol pe Selena. În timpul unei discuţii live cu Miley Cyrus, cântăreaţa a dezvăluit că se confruntă cu o tulburarea bipolară, un diagnostic atât de des întâlnit printre vedetele de la Hollywood. View this post on Instagram Vulnerable ain’t easy believe me, but I go there A post shared by Selena […]