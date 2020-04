Europarlamentar român: Cum a acționat UE în lupta cu COVID-19

09:00

Cea mai importantă problemă a momentului este când și cum se va sfârși criza generată de coronavirus. Care sunt scenariile și cum ieșim din coșmar. Nu sunt medic, așa încât toată documentația vizează analize în domeniul deciziei în criză și a studiilor prospective, acolo unde mă pricep cu adevărat. Și am găsit multiple surse, analize, dezbateri și abordări distincte, contradictorii, altele controversate de—a dreptul. Cea mai completă analiză a perspectivei am găsit-o în The Atlantic, tot peste ocean, și mi-am permis să o raționalizez analiza în termenii deciziei în criză și a scenariilor prospective aici. Opțiunile merg de la o sincopă a omenirii de 3 luni, până absorbim și ne obișnuim cu criza până la o amenințare eternă și constantă la adresa omenirii, cu un virus ce se adaptează și se schimbă în fiecare sezon și care trebuie combătut cu vaccin potrivit de fiecare dată. Ceea ce ne obligă să ne obișnuim să trăim cu virusul de aici înainte.