(SONDAJ) Încrederea cetățenilor în politicieni

06:10

„Coronavirusul obligă Guvernul să intervină economic în condițiile în care politica carantinei și păstrării distanței sociale afectează sectorul economiei reale. Pentru a face față acestei crize, statul trebuie să se transforme în așa-numitul plătitor al ultimei instanțe (payer of the last resort), ceea ce înseamnă că puterea urmează să compenseze muncitorilor și firmelor pierderile economice […]