Ecuadorul a rămas fără sicrie din cauza coronavirusului / Au fost distribuite „cutii” din CARTON (FOTO)

07:50

Iata horoscopul zilei de azi LUNI 6 APRILIE 2020 ; incepe saptamana cu SuperLuna plina roz in Balanta insa pana atunci azi Luna este in Fecioara si este o zi in care sa ne ocupam de detalii de zi cu zi, sa analizam situatii si sa venim cu solutii practice. Cu Marte pregatit sa fie in cuadratura cu Uranus – ce combinatie puternica ! – saptamana ne poate rezerva surprize mari.