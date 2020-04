Codvi-19: premierul britanic Boris Johnson spitalizat

16:20

Ministrul de Externe Oleg Țulea a declarat Europei Libere că până în acest moment, peste 4.600 de cetățeni moldoveni au fost repatriați iar în viitorul apropiat, autoritățile ar mai putea ajuta la repatrierea a încă 7.700. Șeful diplomației de la Chișinău a mai precizat că s-a stabili un program pentru 14 zboruri charter în următoarele două săptămâni.Europa Liberă: Pornim de la blocajul cetățenilor, o măsură luată întru limitarea răspândirii acestei pandemii COVID-19 a fost aceea a închiderii sau a controlului hotarelor și mulți moldoveni aflați în străinătate din acel milion despre care se vorbește au intrat în panică, luând decizia că repede și cu orice preț să revină acasă. Cât de afectată este pe moment diaspora, dacă lumea s-a închis, mă refer la frontiere?Oleg Țulea: „Cu aceeași problemă se confruntă zeci și zeci de țări în spațiul european și la nivel global. Oameni rămân blocați în țări foarte îndepărtate de casa lor, iar guvernele încearcă să-i ajute să revină acasă. Avem stări de urgență instituite în mai multe țări, avem trafic terestru sau aerian restricționat, de aceea este foarte greu să te deplasezi dintr-o țară în alta în acest moment folosind automobilul, autobuzul sau folosind calea aeriană. La această etapă, diplomațiile țărilor respective încearcă să găsească soluții pentru a facilita revenirea în țara de reședință a cetățenilor acestor țări.”Europa Liberă: Dvs. ați anunțat că se aprobă 14 zboruri charter pentru repatrierea cetățenilor moldoveni. Ministerul de Externe a aprobat lista celor 14 zboruri charter organizate pentru două săptămâni, mi se pare că așa ați decis? Ne interesează să revină în țară minorii, mamele cu copii, studenții și persoanele care se află într-o dificultate extremăOleg Țulea: „Este corect. Dorim să planificăm mult discutatele zboruri charter pe două săptămâni, astfel ca și pentru cetățenii noștri care se află în afara țării și doresc să revină în țară să fie mai clară informația despre aceste modalități de a reveni în țară pe calea aeriană, dar vreau să vă spun că pe lângă această modalitate foarte mulți cetățeni decid să vină inclusiv cu mașini, autobuze, zburând în alte aeroporturi din țările învecinate, de exemplu, în România și oricum încearcă să găsească o soluție și să revină acasă. Ceea ce a propus Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene cu referință la aceste destinații, a luat în considerare două aspecte, și anume faptul că ne-am dorit mult ca primii în aceste posibilități, oportunități create de guvern, de minister, de Comisia situații excepționale să țină cont de cine ar trebui să fie primii în lista de pasageri care să ia zborul spre cază. Ne interesează să revină în țară minorii, mamele cu copii, studenții și persoanele care se află într-o dificultate extremă, fără mijloace financiare, fără posibilitate de a găsi un loc de trai pe moment în țările unde se află, și iată noi ne dorim ca acești oameni să revină, în primul rând, acasă. Elementul doi, având în vedere că în perioada când aceste zboruri charter nu erau exact reglementate s-a zburat mult din câteva destinații, de exemplu, Londra, Moscova, Paris, fiind neglijate într-un fel alte țări, unde la fel avem concentrații mari ale conaționalilor noștri, ale diasporei moldovenești însemnate pe care ar trebui să-i ajutăm pe cei cu mai puține posibilități să revină în țară. Vreau să vă spun că numărul de solicitări care vin în adresa misiunilor este unul foarte mare...” Europa Liberă: Tocmai aici am vrut să ajungem, dl ministru. Cât timp va trebui ca toți cei care insistă și vor dori să revină în Republica Moldova să o poată face, pentru că citisem foarte multe mesaje, de exemplu că în lista Paris-Chișinău sunt peste 1.600 de persoane și s-a dat numai un avion? Reiese că vreo 200 de persoane vor veni, dar ceilalți care nu au unde locui ce fac? Și mesaje de acestea am văzut zeci și nu doar din Franța, există blocaje la frontierele și pe teritoriul multor altor state, astfel încât să fie permis accesul cetățenilor care au nevoie să se întoarcă la casele lor.Oleg Țulea: „Exact! Aici și voiam să ajung. Am chiar aici în față o analiză pe țări, numărul de solicitări totale pe care noi le recepționăm și un al doilea tabel care se referă la numărul de persoane identificate ca fiind prioritare să zboare acasă. De exemplu, în Marea Britanie avem un număr de două mii de ceva de cetățeni care vor să se întoarcă în țară, dar persoane care răspund la acest moment criteriilor enunțate de noi ar fi în jur de 420, deci aproximativ două zboruri. Vă rog să mă înțelegeți că, dacă ar exista situații să organizăm zboruri doar pentru repatrierea cetățenilor, neținând cont de situația epidemiologică din țară, legată de răspândirea coronavirusului COVID-19, credeți-mă că tehnic nu era o problemă să organizăm această repatriere. În condițiile de față, noi trebuie să ținem cont și de alte aspecte: cum să controlăm, să gestionăm fluxul de oameni care intră pe teritoriul țării, astfel ca să nu punem presiune pe sistemul medical, pe sistemul politic, de frontieră etc., etc. Deci am calculat foarte bine și vă spun că în momentul când am anunțat aceste destinații prioritare, am avut și noi apeluri din partea mai multor misiuni care ne-au solicitat ca în continuare să se zboare, de exemplu, din Moscova sau din Paris. Vom planifica zboruri inclusiv din aceste capitale, urmare a consumării zborurilor care sunt deja planificate pentru săptămânile care urmează. Înțelegem că oamenii vor să revină acasă și noi susținem aceste eforturi și-i vom ajuta. Găsim soluții să-i repatriem și pe cale terestră, pentru că în multe capitale numărul de cetățeni care vor să revină nu este suficient de mare pentru a organiza un zbor charter...” Europa Liberă: Dar nu aveți o cifră estimativă cam câtă lume ar dori să se întoarcă acasă, să zicem, într-o perioadă previzibilă?Oleg Țulea: „Noi am calculat aproximativ 7.600 la acest moment, pentru că lumea deja se reîntoarce în țară, deci, cifrele acestea se schimbă de la o zi la alta. Deci, noi avem în calcul în fiecare zi câți cetățeni am ajutat noi să revină acasă și la moment am putea raporta aproximativ 4.600 de cetățeni pe care i-am ajutat, dar cifra pe care o spun eu - 4.600 - este o cifră diminuată, pentru că foarte mulți cetățeni, beneficiind de anumite coridoare verzi create de noi și de alte țări din regiune pe traseul tranzitului către Republica Moldova, odată fiind creat coridorul, prin acest coridor trec mai multe persoane.”Europa Liberă: Ministerul de Externe i-ați avertizat pe cetățenii Republicii Moldova din străinătate să fie precauți atunci când cumpără bilete pentru alte zboruri ca să nu fie jăcmăniți. Acum s-a aplanat această problemă?Oleg Țulea: „Eu sper, pentru că, pentru noi, cei de la minister, a fost foarte complicat și pentru misiunile diplomatice din aceste țări de unde au fost operate zboruri neautorizate inițial de către comisie, a fost foarte complicat să gestionăm situația de pe loc. Situația dată a vizat sute de oameni, sute de oameni blocați în aeroport, cu necesități, cu solicitări de a li se oferi mâncare și altă asistență. Iată, pe ultimul caz al zborului din Praga, unde acești 180 de cetățeni erau blocați în aeroport, urmare a intervenției noastre și a solicitării către Ministerul de Externe al Cehiei și a implicării plenare a misiunii acești oameni, chiar în condiții de oră târzie, au fost hrăniți, au fost cazați ca să aștepte zborul pentru ziua următoare, zbor care a fost agreat de către Comisia situații excepționale, după ce am prezentat toate argumentele, dar, repet, faptul că au fost vândute bilete către acești oameni pentru un zbor care nu a fost autorizat reprezintă o problemă și consider că ar fi la mijloc o rea-intenție a cuiva.”Europa Liberă: Aseară ați decis că cetățenii moldoveni din diasporă vor fi admiși la bordul avioanelor care revin acasă, chiar dacă nu au poliță medicală, nu vor mai fi obligați să procure asigurarea medicală la intrare, asta am înțeles, deși cerința rămâne în vigoare, ulterior oricum fiecare trebuie să cumpere această poliță de asigurare?Oleg Țulea: „Toți cei care vin în țară semnează pe propria răspundere această declarație că se obligă să-și procure polița. Acest element de procurare a poliței nu este legat în mod direct cu posibila asistență medicală legată de îmbolnăvirea de coronavirus, pentru că acest tratament din partea statului este gratuit, la fel ca și multe altele și noi, ministerul, vom face o campanie informațională, inclusiv prin misiunile noastre, ca lumea să fie conștientă despre necesitatea deținerii unei polițe obligatorii de sănătate. Deci, elementul acesta tratat de unii ca discriminatoriu a fost eliminat.”Europa Liberă: Se apropie Paștele, oricum multă lume va continua să vrea să revină acasă. Am auzit, de exemplu, că președintele României Iohannis a făcut un apel către românii din diasporă să nu vină acasă de sărbătorile pascale pentru a limita răspândirea acestui virus și a declarat că urmează cea mai dificilă etapă și că vor fi săptămâni critice pentru sistemul de sănătate de peste Prut. Am auzit-o și pe dna Merkel care s-a adresat cetățenilor Germaniei și a transmis că în anii următori vor fi alte sărbători de Paște la care se va putea ura fără restricții „Paște fericit!”. Dvs. ce mesaj aveți pentru cei de peste hotare care cu tot dinadinsul ar dori să ajungă de Paște acasă? Oleg Țulea: „Eu aș vrea ca toți conaționalii noștri – de aici sau din afară – să se pătrundă de gravitatea situației. Nu este o situație care afectează doar Republica Moldova. Dorința de a reveni la Paște este o dorință normală, dar, având în vedere felul cum se răspândește această infecție, sigur că recomandarea noastră care a fost lansată inițial, din primele zile când am venit la minister, a fost pentru toți cei din afară să-și găsească un loc unde pot să stea în siguranță o perioadă mai îndelungată de timp. Nu cunoaștem pe moment cât timp va dura această criză epidemică. Deci, primul meu îndemn e să-și găsească un loc unde să stea în siguranță, este pentru mulți foarte complicat, de aceea și mulți aleg să revină în țară, dar este un element esențial să stai în siguranță și să aștepți un moment mai potrivit de a te reîntoarce în țară. Știu condiția multora dintre ei, într-adevăr avem condiții disperate, dar nu putem admite ca la aceste sărbători pascale să fie organizate măsurile tradiționale în cimitire, în biserici, pentru că ne dăm seama că astfel de acțiuni vor putea crește brusc numărul de îmbolnăviri cu coronavirus. Urmăresc și eu mesajele liderilor mondiali, ieri am văzut un mesaj foarte tranșant al premierului Suediei, nu prea încurajator. Noi nu facem parte din alt spațiu, deci avem de înfruntat aceeași provocare, legat exact de sărbătorile de Paști probabil că guvernul va veni cu un mesaj separat. Ideea generală este ca oamenii să stea, în primul rând, în siguranță și să respecte regulile impuse fie de autoritățile din Republica Moldova, fie de autoritățile țărilor de reședință legate de limitarea răspândirii coronavirus.”Europa Liberă: În altă ordine de idei, despre ajutorul pe care îl așteaptă Republica Moldova din afară. Ce solicitări s-au făcut, de unde vine, pentru că până nu demult se credea că Republica Moldova se adresează doar Chinei și Federației Ruse?Oleg Țulea: „Nu este adevărat, având în vedere că Guvernul Republicii Moldova este antrenat plenar în lupta cu COVID-19, și noi încercăm să susținem aceste eforturi identificând și colectând informația relevantă cu privire la resursele externe de asistență, oferirea sprijinului de mobilizare a acestei asistențe. Sigur că se poate evidenția la nivel internațional asistența generoasă care vine din partea Chinei, care este printre puținele state împreună cu Coreea de Sud, spre exemplu, care ar avea acum un surplus de medicamente în stoc. Pe platforma ministerului am adoptat un plan de acțiuni care se referă la măsurile ce urmează a fi întreprinse de misiuni în contextul eforturilor de combatere a COVID-19.Încercăm să ajutăm în identificarea companiilor internaționale care produc echipament medical corespunzătorNoi întocmim informația generală despre situația pe plan internațional, prezentăm această informație autorităților naționale, expediem către donatori, inclusiv fundații internaționale mesaje de solicitare bazate pe necesitățile identificate de Ministerul Sănătății, încercăm să ajutăm în identificarea companiilor internaționale care produc echipament medical corespunzător și lucrăm foarte intens să găsim și posibilități logistice privind livrarea în Republica Moldova, pentru că atunci când spațiul aerian este închis și acest lucru devine problematic. Ambasadele și consulatele Republicii Moldova au primit instrucțiuni de rigoare, lansează apeluri, eforturile noastre în sensul mobilizării asistenței externe deja dau rezultate. Anumite state și nu doar China, dar și România, și Statele Unite, Federația Rusă pe cale bilaterală oferă această asistență Republicii Moldova. Noi în permanență actualizăm lista și chiar azi-dimineață vorbim despre asistența care ne-a venit din partea unei alte țări, o voi anunța în curând.”Europa Liberă: Care va fi, că până anunțați Dvs. interviul n-o să fie?Oleg Țulea: „(...) La fel ambasadele noastre apelează și la consulii noștri onorifici pe care îi avem, îs aproximativ 70, care mobilizează un suport pentru sistemul medical, suport în bani sau echipamente care vor fi transmise instituțiilor, spitalelor din Republica Moldova. Încercăm să utilizăm toate mecanismele puse la dispoziție de Uniunea Europeană.” Europa Liberă: Apropo, decizia Comisiei Europene de a sprijini eforturile statelor Parteneriatului Estic în combaterea pandemiei de coronavirus prin realocarea sumei de 140 de milioane de euro pentru necesitățile imediate, stringente. Ați putea să ne spuneți ce sumă ar putea accesa Republica Moldova din acel sprijin?Oleg Țulea: „Încercăm să utilizăm și alte platforme de asistență din cadrul UE. De exemplu, săptămâna trecută Republica Moldova a activat mecanismul UE pentru managementul crizelor, unde am postat o solicitare de sprijin prin oferirea mai multor tipuri de echipamente care ne sunt necesare. La fel am pregătit solicitarea de a activa și mecanismul de suport în repatrierea cetățenilor care se află în țări foarte îndepărtate și nu avem posibilități să le oferim asistență. Aceste mecanisme deja au fost activate și într-adevăr ați urmărit și declarația comisarului Oliver Varhelyi și comunicarea pe care a avut-o către prim-ministrul Republicii Moldova cu referire la disponibilitatea Comisiei Europene de a realoca 140 de milioane de euro pentru nevoile imediate celor șase state din Parteneriatul Estic și în plus Comisia va redirecționa și 700 de milioane de euro care să contribuie la atenuarea impactului socio-economic al crizei.Noi suntem în comunicări și nu pot să vă spun o sumă exactă, care este suma oferită exact Republicii Moldova, deci sunt anumite informații neoficiale, dar probabil că luni deja vom putea să ne referim la o cifră exactă, aproximativă, a unei sume din prima tranșă de 140 de milioane, care va viza Republica Moldova. Noi în permanență încercăm să examinăm, să cooperăm cu instituții internaționale, să avem un tablou clar ce oportunități apar pe asistență în lupta contra COVID-19, apar instrumente noi, planul global ONU pentru răspunsuri umanitare care iarăși constituie un cadru pragmatic, încercăm să vedem pe plan bilateral ce suport am putea să obținem în continuare. Lucrurile se schimbă de la oră la oră, noi posibilități apar și acum este foarte important să nu ratezi momentul și să fii gata să soliciți și în final să primești această asistență.”Europa Liberă: Șeful Delegației Uniunii Europene la Chișinău, dl Michalko, anunța că schimburile comerciale dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană nu au fost compromise de pandemie. Asta înseamnă că nimic nu e stopat în această perioadă? Cineva spunea că doar piața CSI absoarbe tot ce trimite Republica Moldova.Oleg Țulea: „Sigur că pentru companiile moldovenești în realitate este o provocare mare. Dacă există o înțelegere că toate economiile din regiune au nevoie de materie primă, de fluxul de marfă dintr-o țară în alta, cu siguranță trebuie să ne așteptăm că economia țării noastre va suferi schimbări mari. Felul cum va arăta economia țării noastre în următoarea lună, două luni, peste un an este greu de prezis, dar, per general, exportul nostru în toate direcțiile - și în Vest, și în Est - va avea de suferit, pentru că foarte multe întreprinderi își sistează activitatea în această perioadă.”Europa Liberă: Și toată activitatea diplomatică acum se reduce doar la cum se combate acest coronavirus?Este complicat pentru o țară de sine stătător să facă fațăOleg Țulea: „Am comunicat foarte mult cu colegii din alte țări care exact același lucru mi-l comunică. Două aspecte sunt importante în activitatea fiecărui minister: unu – repatrierea cetățenilor, doi – ajutorul către guvern în a obține asistență sau acces la procurarea medicamentelor. Sunt subiectele-cheie. Am impresia că există o înțelegere la nivel global că acțiunile care ar putea să fie întreprinse în combaterea cu succes a efectelor acestei pandemii trebuie să fie doar măsurile luate în sens de solidaritate. Este complicat pentru o țară de sine stătător să facă față. Dacă la prima etapă fiecare din state au încercat să restricționeze, de exemplu, inclusiv suportul de medicamente, apar tot mai multe mecanisme globale prin care se încearcă a ajuta țările să aibă acces totuși la medicamente, la echipamentele medicale care sunt necesare pentru combaterea infecției. Și eu sunt optimist, dar atent optimist că și noi, și posibilitățile noastre de a contracta această asistență va crește.”Europa Liberă: Dle ministru, nu v-am întrebat și despre transportul de mărfuri. Nu se îngreunează trecerea la hotare?Oleg Țulea: „Avem diverse situații de transport care este blocat în continuare la frontiere, dar în unele cazuri ne reușește să deblocăm, în unele cazuri soluția durează în timp.”