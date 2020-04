UEFA neagă existenţa unei date limită pentru finala Ligii Campionilor

23:00

Inspectoratul General al Poliție atenționează deținătorii de carduri despre apariția unui nou scenariu de escrocherie care are drept scop spargerea conturilor Web Banking și Mobile. „La moment circulă o nouă schemă, unde infractorii iau legătura cu deținătorii de carduri prin intermediul anunțurilor plasate pe site-uri de comercializare a bunurilor și pe rețelele de socializare și se arată interesați de bunul propus spre comercializare și sub pretextul procurării/ rezervării acestuia solicită date personale precum: numărul cardului, codul de securitate (CVV/CVC), parolele unice expediate prin SMS la numarul de telefon mobil al deținătorului de card, însă în realitate, datele sunt folosite în mod fraudulos, și anume, cu scopul accesării Web Banking și Mobile, de unde escrocul gestionează conturile bancare ale victimele. Obținând acces la conturile Web/Mobile-banking ale clienților-vanzătorilor-deținători de carduri, escrocul efectuează ulterior transferuri de bani P2P către alte carduri și/ sau conturi) sau diverse plăți online”, se arată într-un comunicat al IGP. Totodată, IGP amintește deținătorilor de carduri că, pentru orice transferuri de bani pe cardul bancar, persoana care efectuează transferul are nevoie doar de numărul cardului. „Reprezentanții băncii sau alte structuri niciodată nu vor solicita: parole /PIN /CVV/CVC /coduri unice (OTP-uri) primite la numărul Dumneavoastră de telefon. În cazul în care cineva a accesat contul dumneavoastră online, contul bancar sau a obţinut date despre cardul de credit. Sunaţi de îndată instituţia financiară astfel încât contul să fie închis cât mai curând posibil, în acest fel limitându-se suma de bani pe care o pierdeţi. Instituţiile bancare pot, de asemenea, efectua o operaţie de „refuz de plată” (inversare tranzacţie) dacă se consideră că s-a efectuat o tranzacţie frauduloasă prin cardul dumneavoastră de credit. Nu folosiţi datele de contact ce sunt menţionate în e-mailuri sau website-uri ce par suspecte – probabil că acestea sunt false şi vă conduc către un escroc. Veţi putea găsi date de contact legitime în cartea de telefon, în extrasul de cont bancar sau pe verso-ul cardului bancar”, se mai menționează în comunicatul IGP. Pentru efectuarea transferului, ridicarea câștigului, a recompensei etc., vi se cere codul PIN al cardului, data expirării, CVV/CVC codul acestuia, trebuie să vă alarmați și să cunoașteți că aceștia sunt infratori.