Peste 800 de lucrători medicali au fost testați la Covid. Dodon: Imediat ce vom avea testele procurate din China vom testa tot personalul

15:15

În contextul ultimelor conflicte apărute în presă cu privire la construcțiile care ar fi ilegale, primarul general Ion Ceban a venit cu niște explicații în acest sens și a prezentat o listă de persoane, care sunt responsabile de acest aspect.Edilul spune că ei sunt cei care se întâlnesc în toată săptămâna, iar la solicitarea președintelui de grup se întâlnesc mai des, iar în cadrul ședințelor analizează, dezbat și vin cu expertiza necesară în vederea soluționării conflictelor în domeniul urbanismului și al construcțiilor în municipiul Chișinău. Respectiv, într-un caz sau altul, ele sunt persoanele care pot să răspundă la orice întrebare, deoarece au mandat să o facă.Componența nominală a Grupului de lucru pentru soluționarea conflictelor în domeniul urbanismului și al construcțiilor este:Victor Chironda – Viceprimar/PreședinteIlie Ceban – Viceprimar/VicepreședinteCristina Hristoforov –Specialist superior în cadrul Direcției asistență juridică/SecretarMembri:Svetlana Dogotaru – Șef al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciareValerii Bogdan – Șef al Direcției asistență juridicăVladimir Mitru – Consilier în Cabinetul Primarului GeneralPavel Lungu – Specialist principal în cadrul Direcției autorizare și disciplină în construcțiiMunteanu Alexandru – Reprezentant al societății civilePavel Caba – Președinte al Federației Patronale a Construcțiilor, Drumurilor„Adevărat că am solicitat anterior și prin dispozițiile semnate de mine am suspendat lucrările la mai multe șantiere de construcție, unde au parvenit plângeri din partea cetățenilor. Menționez că autoritatea publică, din oficiu ori la cerere, poate suspenda executarea actului administrativ până la elucidarea tuturor circumstanțelor”, a declarat primarul.Acesta conchide că toate cazurile sunt examinate de acest grup, care are ca scop să facă claritate, dacă este sau nu legală o construcție sau alta.„Mai jos vă las, explicația Grupului de lucru, pe care am cerut-o, după ce în presă au apărut informații denigratoare în adresa mea, precum că am permis să fie reluată construcția din str. Calea Ieșilor 67”, a adăugat Ceban.https://www.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=28966&t=%2FPresa%2FComunicate-de-presa%2FPrecizari-referitor-la-informatia-aparuta-recent-in-mass-media-privind-antierul-de-constructie-din-Calea-Ieilor-67&fbclid=IwAR2Wptx8TJHD3nljMp1NyZXgTNyPszfZGn8AQzpHIaiDiMz_EA4g9BDY6WE