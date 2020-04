Bărbat, lovit mortal de o locomotivă la Gara Feroviară din Ungheni

14:20

În cazul multor părinți, temerile legate de pandemie se manifestă sub formă de furie, avertizează psihologii. Iar UNICEF a tras un semnal de alarmă: cei mici vor fi expuși riscurilor sporite de abuz. Furia adultului apare odată cu dispariția obişnuitelor mijloace “exterioare” de autoreglare. Printre acestea se numără banalele cumpărături, mersul la serviciu, ori ieșirile cu prietenii. Copiii şi adolescenţii intră în categoriile care reacţionează cel mai puternic la stres, spune Organizaţia Mondială a Sănătăţii. “Spuneţi-le că e normal să fie furioşi, anxioşi, supăraţi. Dar îndreptaţi-le atenţia spre soluţii şi spre siguranţă. E normal să fii furios, dar luăm toate măsurile de protecţie şi vei fi bine”, exemplifică OMS. Frica poate fi ţinută sub control doar prin rutina zilnică legată de orele de masă, de somn ori timpul alocat igieniei. Ajută și o rutină emoțională: conectarea cu cei din familie: În privinţa copilului - partea din creier care l-ar putea ajuta să se calmeze, cortexul prefrontal, își joacă rolul doar după vârsta de 24 de ani. Așa că, în cazul celor mici un moment de furie trebuie urmat de apropiere de părinți. Reducerea stresului cronic ajută și sistemul imunitar. Limfocitele te asigură apărarea la nivelul fiecărei celule. Or, o astfel de stare le distruge. Scade, simultan, o altă populație de celule a sistemului imunitar: Natural Killer. Degradarea nu doare. Însă pierderile sunt capitale. Celulele asigură tocmai apărarea anti-virală.