In cateva zile am putea intra in scenariul 4. Asta inseamna ca numarul celor infectati cu Covid-19 va trece de 1000

In cateva zile am putea intra in scenariul 4. Asta inseamna ca numarul celor infectati cu Covid-19 va trece de 1000

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md